Stort tillslag mot illegalt IPTV-nätverk

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Åklagarmyndigheten har genomfört ett koordinerat tillslag i flera länder i Europa mot en stor aktör på den illegala IPTV-marknaden, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Svenska myndigheter gjorde samtidigt ett tillslag mot den svenska IPTV-tjänsten, IPTVKing. Tre personer greps och anhölls i Sverige.

Den aktuella tjänsten har varit en illegal IPTV-tjänst som varit verksam sedan 2016 – och där kunder via en hemsida kunnat köpa tv-abonnemang med ett "filmbibliotek" för ca 1 500 kronor per år. Genom abonnemanget fick kunderna tillgång till tusentals betalkanaler – och på hemsidan uppmanades de att betala med kryptovalutan bitcoin. Under åren 2017–2018 visar utredningen att kunder betalat över 46 miljoner kronor till IPTVKing.

Fallet beskrivs som ett av världens hittills största inom illegalt strömmad tv.