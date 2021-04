Storslagna och filmiska melodier från London

Skivbolag: Ministry of sound/Sony

London Grammar skapades på Nottingham University där Hannah Reid och gitarristen Dan Rothman pluggade. 12 år senare har de redan toppat listor och erövrat länder bortom studentkorridorernas drömmar. Vad gör dem till hemlandets darlings? Vad är den givna grammatiken bakom London Grammar? Egentligen inget unikt eller världsomvälvande. Deras elektroniska pop bygger på stämning, välsnidade melodier och estetisk elegans. Just nu låter det bättre än väldigt mycket annat.

Det går också att hitta spår från flera stora sångerskor hos Reid. Liz Frasier i Cocteau Twins, Florence Welch från Florence And The Machine, Joni Mitchell i sina mer falsettartade stunder och Romy Madley Croft från The xx för att nämna några.