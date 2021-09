Stor och ohanterlig Metallica-hyllning

”The black album”, fyller 30 och de tolv låtarna hyllas i 53 coverversioner. Sex ”Enter Sandman”, sju ”Sad but true” och hela tolv ”Nothing else matters” … En rejäl stilblandning, där några av de största namnen överraskar med fantasilösa versioner, förvånansvärt många inte sätter någon egen prägel medan andra gör sin grej som kanske inte råkar vara just min grej. Bland dem som lyckats finns Rina Sawayama, Ha*Ash, Flatbush Zombies, Tomi Owó, The Hu, Per Gessle, Phoebe Bridgers, Imelda May, Mexican Institute Of Sound som bygger om rytmiken i ”Sad but true”, Jason Isbell som för in sväng och twang i densamma, och alldeles särskilt Kamasi Washington som öser loss med jazz i ”My friend of misery”.