Stina Lindskog skildrar pandemi och kriget på ett själsligt plan

Det är ett myller av verk som hänger på Ålgården när Stina Lindskog ställer ut. Konstprojektet ”and darken lands of the Earth” (for Auden) påbörjades under pandemin och skulle från början ställts ut i höstas, men en snöstorm gjorde att utställningen fick skjutas fram till våren.