St. Vincent plockar in pappas musik på ”Daddy's home”

Ett musikalbum om en familjehemlighet, det låter inte lite spännande det. Annie Clark, bakom artistnamnet St.Vincent har gjort just det. ”Daddy’s home” är gitarrgeniet Clarks sjätte soloalbum och som titeln avslöjar har hennes pappa kommit hem, hem efter att ha suttit i fängelse. Han dömdes för att ha manipulerat aktiemarknaden och fick tio år i fängelse som straff. ”I signed autographs in the visitation room. Waiting for you the last time, inmate 502. You still got it in your government green suit, and I look down and out in my fine Italian shoes”, sjunger hon i titelspåret. På albumet får den svarta humorn mycket plats och musiken har tonats ner och gett plats åt Clarks vassa, och stundtals personliga texter.