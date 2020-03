Spretigt och svårt av Låpsley

Låpsley Album: Through water Bolag : XL Recordings Pop/Alternativ

Brittiska Holly Lapsley Fletcher bakom namnet Låpsley, har själv skrivit och producerat sitt andra album ”Through water”. Hon hittar inspiration i klimatkrisen, naturen och i vatten, men också in sin egen personliga utveckling. Hur hon har gått från barn till vuxen och fått uppleva kärlek men också fått hjärtat krossat.

Musiken är ömsom högljudd och syntig som i ”Our love is a garden” och ömsom djup och avskalad som på den avslutande pianoballaden ”Speaking of the end”. Men trots att Låpsley är både poetisk och humoristisk i sina texter, är musiken för svår, ibland spretig och för långt bort för att det ska beröra. Allting går i samma takt och hon känns för distanserad för att det ska bli personligt och nära när hon sjunger.