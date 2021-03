Sorg och romantik på ”Chemtrails over the country club”

Som så ofta döljer det ju sig saker under den perfekta ytan och det finns en otrolig sorgsenhet och ensamhet på “Chemtrails over the country club”, en ensamhet som blir bedövande vacker när Lana Del Ray visar upp sårbarhet. På ”Dark but just as fun” sjunger hon om baksidan av kändisskapet, ”We keep changing all the time, the best ones lose their minds, so I’m not gonna change, I’ll stay the same” sjunger hon.