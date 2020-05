Solskenspop i kubik

Sandhults egen popstjärna glänser på fjärde plattan.

The Honeydrips Album: Here comes the sun Bolag: The future sound of Stockholm Genre: Pop

Borås-födde Mikael Carlssons soloprojekt The Honeydrips är fyllt till bredden med melodier och en nostalgisk tripp till den brittiska indiens 80-tal och USA:s Laurel Canyon på 60-talet. 2007 kom albumet “Here comes the future” och nu är det alltså dags för solen (och möjligen George Harrison) att anlända. Det känns även som att Carlsson lever kvar i ett Primal Scream-universum runt “Screamadelica” med samplingar, atmosfärisk värme, fantasifulla arrangemang och beats som flyger hit och dit. Jag skulle dock inte säga att Carlsson är en hopplös romantiker, utan också har fingret på nutidspulsen med gemensamma nämnare i retrofuturistiska band som Tame Impala och Animal Collective. “Here comes the sun” är helt enkelt ett popkapitel lika säsongstajmat som ett par sandaler.