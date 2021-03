Sofia Jannok sjunger om kärlek

Skivbolag: Songs to Arvas

I höstas fick Sofia Jannok som första samiska låtskrivare Evert Taube-stipendiet ”för gränslöst musikskapande på tre olika språk och en sällsynt förmåga att omsätta politisk drivkraft till popdängor i tiden”. Det känns som om hennes röst har hörts länge, och sedan albumdebuten 2007 har hon följt en krokig men personlig väg med spår av visa, jazz, bredbent amerikansk tradition och förstås jojk. Förra skivan ”ORDA – This is my land” från 2016 är än så länge hennes musikaliska höjdpunkt, med luftig produktion och inslag av elektronisk dansmusik och hiphop, en intensiv upplevelse med känslor i hela registret från sorg till rättmätig ilska. Och med det en tydlig ilskedriven aktivism som höll samman allt.