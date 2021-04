Snitsig dikt som väcker tankar och inger nytt hopp

I ”Undergången” rör det sig främst om sonetten, den fjortonradiga efter strikt mönster rimmade versen. Malte Persson har förmågan att plocka ur den all gammaldags högstämdhet, samtidigt som han ger uttryck åt en isande utveckling av vanitas-motivet, nämligen hur inte bara den enskilda människan och hela mänskligheten är dömda till undergång. Att bli glömd är inte längre aktuellt, då glömskan förutsätter förekomsten av ett minne.

Världens utveckling snabbspolas bakåt. De döda från slagfälten stiger upp ur sina gravar och vandrar bakåt till den födelse varifrån de försvinner in i oföddheten.

”Undergången” avslutas med en lång berättande dikt, med början i pandemins 2020, varifrån världens utveckling snabbspolas bakåt. De döda från slagfälten stiger upp ur sina gravar och vandrar bakåt till den födelse varifrån de försvinner in i oföddheten. De första skrivtecknen löses upp från lertavlan, de svarta hålen i rymden måste lämna ifrån sig allt de sugit in. Till sist kollapsar allt materia och energi in mot den punkt som endast utgörs av möjlighet.