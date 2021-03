Släktforskarens bok blir intressant långt utanför familjekretsen

Utforskandet av en smålandssläkt med amerikanska förgreningar ligger till grund för Lars Rydéns bok. Den berättar om människor under den svenska Amerikautvandringen, livet de sökte och livet de lämnade. Harald Runblom har läst.

En släkt under 350 år i Sverige och Amerika, 1670–2020. Förfäder, samtida och efterkommande till Axel Wilhelm Svensson och Anna Sofia Fransdotter.

(En engelskspråkig utgåva finns med titeln A Family during 350 Years in Sweden and America, 1670-2020.)