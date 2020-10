Skivtipset: ”Mörkret dominerar, men melodierna stiger mot ljuset”

Album: May our chambers be full

Walesiska Venom Prison som gjorde ett av förra årets bästa album bjuder här på nyinspelningar av ”Defy the tyrant” och ”The primal chaos”, deras första ep-skivor från 2015, nu tyngre och kanske mer som de var tänkta att låta. Färska ”Defiant to the will of God” och ”Slayer of Holofernes” visar Larissa Stupars angelägna perspektiv som textförfattare och att det genreöverskridande death metalbandet befinner sig i både framkanten och frontlinjen.