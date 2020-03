Skivtipset: ”Kaos-sakral musik för undergången”

John Dolmayan Album: These grey men Bolag: Wake Entertainment Genre: Metallisk coverblandning

Om du som John Dolmayan, trummis i System Of A Down, inte är en låtskrivare och spelar i ett band som krånglar, vad göra? En coverskiva, förstås, med allt från Del Shannon till Madonna. Fast de flesta av oss har inte lika prominenta vänner. Bäst är Serj Tankian som har kul med Talking Heads ”Road to nowhere” och M. Shadows (Avenged Sevenfold) och Tom Morello som laddar annan kraft i Radioheads “Street spirit”.

Sightless Pit Album: Grave of a dog Bolag: Thrill Jockey Genre: Undergångsmetal

Om det finns något som kan kallas för undergroundsupergrupp så är trion Sightless Pit en sådan, med två sångare i Dylan Walker (Full Of Hell) och Kristin Hayter (Lingua Nota) och trummisen från The Body. Utan gitarrer och med hjälp av elektronik skapar de kaos-sakral musik för undergången, med övertygande mörker och tomrum men också mystik och motstånd.