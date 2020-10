Skärmdrivet drama om känslor på distans

”Orca” är ett relationsdrama om elva personer i olika åldrar under två dygn, isolerade i sina hem. Ett kollage av människoöden, mer eller mindre sammanflätade, som kommunicerar via mobiler och laptops. Det handlar om känslor på avstånd och livets stora frågor under den extra tyngden av karantänbunden ensamhet i den sociala distanseringens vardag.