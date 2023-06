Stefan Eklund: Sista kvällen med Bruce – därför är han vår tids Beethoven

Bruce Springsteen och The E street band under The river tour, som gjorde ett stopp i Stockholm 7 maj, 1981. Fyra dagar tidigare spelade han i Göteborg med en 19-årig Stefan Eklund på plats i publiken. Foto: Stefan Lindblom/Svd/TT

Det började 3 maj 1981. Bruce Springsteen and the E Street Band skulle spela i Scandinavium. Jag var 19 år och inte nämnvärt intresserad egentligen, jag lyssnade fortfarande mest på punk och new wave. The Clash, Elvis Costello och Joe Jackson var större än Bruce Springsteen i min värld. Men så kom min pappa, troligen via tveksamma affärsförbindelser, över ett par biljetter till Scandinavium-konserten och frågade om jag ville gå.

Ok, sade jag, tog med mig en kompis och sedan hände något som jag där och då betraktade som ett av mitt livs mest fantastiska upplevelser (det är det inte längre, under de dryga 40 år som passerat sedan dess har jag erfarit att det finns större saker än en rockkonsert).

Under nästan fyra timmar, med 28 låtar på spellistan, fyllde Bruce Springsteen hockeyarenan med värme, kraft och en närmast religiös existentiell känsla som jag burit med mig ända sedan dess. Då var det dubbelalbumet ”The River” (1980) som var aktuellt. Jag lyssnade mig bakåt och fann ”Born to run” (1975) och ”Darkness on the edge of town” (1978) vara mästerverk av episka mått. 1984 kom sedan ”Born in the U.S.A” och dessa fyra album har varit trogna följeslagare genom mitt liv. Visst, en och annan bra låt har han gjort sedan dess och jag tycker faktiskt att albumet med soul-covers, ”Only the strong survive”, som kom ifjol är riktigt bra (Walker Brothers hit ”The sun ain’t gonna shine anymore” gör han till exempel en oemotståndlig tolkning av).

Bruce Springsteen och the E Street Band är just nu ute på en ny världsturné. På Ullevi i Göteborg i år gör han totalt tre spelningar, 24, 26, och 28 juni.Foto: Foto: Emilio Morenatti/TT

Men det är de ovan nämnda albumen som fortfarande är hans bästa. Hur stor är han tack vare dem? Gigantisk. Vår tids Mozart? Nja, snarare Beethoven. Samma storslagenhet, samma mörker, samma skönhet. Allt från inledande ”Thunder Road” på ”Born to run” till avslutande ”My hometown” på ”Born in the U.S.A”.

Så när redaktör Thornberg bad mig sätta ihop en ”tio bästa”-lista hamnade jag där, med ett undantag, den sorgtunga ”Atlantic city” från akustiska soloalbumet ”Nebraska” (1982).

Och när jag ser vad jag valt inser jag att det är de mörka sidorna av Bruce Springsteens låtskrivande jag gillar mest, där texterna skildrar en kamp mot meningslösheten och den vardagliga grådaskigheten och där festen, yran, partyt, alltid är en dans nära avgrunden.

Jag har sett honom även efter Scandinavium-konserten. Det har alltid varit bra och merparten av konserterna består än idag av låtar från de fyra album jag gillar mest. Och nu är det dags igen, på Ullevi. Han fyller snart 74 år så förmodligen är det sista gången han spelar i Sverige. Men musiken finns kvar, för evigt.

”Now, baby, everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back”.