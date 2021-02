Sibille Attars uppföljare över förväntan

Album: A history of silence

Det har gått åtta långa år sedan Sibille Attars debutalbum "Sleepyhead" släpptes och frälste hela indiepop-Sverige bara över en natt. Attar skrev, producerade och spelade in "A history of silence" på eget bevåg, som är resultatet av en kreativ dvala efter att ha blivit inkastad i den svenska musikindustrin. Uppföljaren är en bubblare fylld med 80-talsmagi och texter präglade av terapi och läkning. Comebacken påminner lite om hur färgglad och befriad Fever Ray var med återkomsten "Plunge" från 2017. Attar verkar ha fått en helt ny självkänsla och livsglädje av att ta kontroll över sitt skapande, det lyser igenom från start till slut. "A history of silence" är resultatet av att äga sin egen kreativitet. Fenomenalt.