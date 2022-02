Shout Out Louds har driv men saknar botten

Tyst sedan 2017 och albumet ”Ease my mind” men nu är Shout Out Louds tillbaka med den uppföljande ”House”. En skiva inspelad i samarbete med producenten Björn Yttling och stöpt på ämnen som ångest, åldrande och kärlekens sårbarhet.

Fast, det finns undantag, som den inledande ”As far away as possible”, mittenspåret ”My companion” och ”Sky and I (Himlen)” med keyboardisten Bebban Stenborg på sång.