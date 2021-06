Serrat svävar ut och hittar hem

Album: Hardcore from the heart

De två möts igen på nya albumet ”Hardcore from the heart” som är inspelad i Nash studio i Texas. Och slutresultatet är en fint balanserad låtlista där svepande syntmattor möter skimrande gitarrmelodier och tröstande folkarrangemang. Stundtals väl tillbakalutat men guldkorn som ”You’re with me everywhere I go”, ”Summer never ends” och ”Hotel room 609” överväger.