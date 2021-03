Sensationerna duggar alldeles för tätt i Lapidus ”Paradis city”

”People are strange when you´re a stranger” – den klassiska The Doors-raden från 1967 är central för all litteratur som vill vara inkännande på riktigt. Inte bara iakttagande utifrån, lite på låtsas. De bästa exemplen på autentiska inifrånskildringar från de utanförskapsområden, som blivit så vanliga att försöka återskapa inom samtida kultur, är sannolikt de två diktsamlingar Yahya Hassan hann utkomma med innan sin alltför tidiga bortgång. Har man läst hans poesi så blir det väldigt svårt att ta, exempelvis, Jens Lapidus' försök i genren på något större allvar. Han är, och kommer alltid att vara, vit medelklass som haft viss framgång med ett antal böcker, kunnat byta karriär från jurist till författare – men kommer aldrig att låta som en ung man uppvuxen under tuffa förhållanden i Rinkeby. Sedan spelar det ingen roll hur mycket förortsslang han spottar ur sig. Redan första sidan av Lapidus senaste bok, ”Paradis City”, illustrerar vad jag försöker säga: flos (arabisk slang för pengar), shuno (slang för snubbe) – inte ens inshallah (muslimskt för ske Guds vilja) räddar Lapidus – det här låter ändå mer som något som tänkts ut nere på Stureplan än en äkta replikföring utanför den sunkiga lya ute på Järva-fältet där bokens huvudperson Emir och hans kompis Isak står i begrepp att storma in i för att råna ett pokergäng i bokens öppningskapitel.