Seinfelds ståupp får Netflixpremiär i maj

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Komikern Jerry Seinfelds första inspelade ståuppföreställning på 22 år har premiär på Netflix den 5 maj.

"23 hours to kill", som föreställningen heter, är inspelad på Beacon Theater i New York och innehåller bland annat skämt om offentliga toalettbås, enligt en trailer som är upplagd på Rolling Stone.

"Samtal kontra sms-konversationer, dåliga bufféer och så kallade fantastiska restauranger är bara några av ämnena som avhandlas", enligt ett pressmeddelande från Netflix.

Seinfeld, som är mest känd från den hyllade humorserien med samma namn, släppte sin senaste ståuppföreställning "I'm telling you for the last time" 1998.