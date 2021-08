Sebastian Johans: Att nya Liljevalchs förstör kulturmiljön på Djurgården är nonsens

Den nyss invigda tillbyggnaden Liljevalchs plus har också kritiserats. Dels – som alla intressanta nybyggen – av grupper som Arkitekturupproret, som instinktivt värjer sig mot all förändring som inte lajvar förr i tiden. Dels för att den ursprungliga budgetkalkylen på 130 miljoner skiljer sig avsevärt från den verkliga kostnaden som landade på 570 miljoner. Castenfors har som vanligt skakat på fjädrarna och nöjt konstaterat att det möjligen var en glädjekalkyl, men att bygget aldrig blivit av om kalkylerna varit rimligare.

Några kritiker har påpekat att det i grunden monolitiska huset är slutet, som ett valv, och inte bjuder in betraktaren. Det är en rimlig ståndpunkt, men jag håller inte riktigt med. Inne i byggnaden är det så magnifikt tydligt att det är ljuset som faller in genom takets smäckra betonglanterniner som är hela poängen. Dagsljuset liksom rinner in på ett sätt som få samtida byggen kan matcha.