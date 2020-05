Sanna Kallur leder starka familjer i SVT

Fakta

Född 1981 i Huntington, New York, heter egentligen Susanna Kallur. Hon och tvillingsystern Jenny Kallur började tävla i friidrott, främst häcklöpning, under sent 1990-tal.

Meriter som aktiv: EM-guld på 100 meter häck i Göteborg 2006, EM-guld på 60 meter häck i Madrid 2005 och Birmingham 2007, VM-brons på 60 meter häck i Moskva 2006. Deltog i OS 2008 och 2016.

Världsrekord: 7,68 på 60 meter häck inomhus i Stuttgart 2008.

Har jobbat som expertkommentator i friidrott på Eurosport. Hon deltar just nu i "Mästarnas mästare" och i fjol var hon en av två deltagare i TV4:s "Expeditionen" som nådde toppen på berget Lobuche Peak i Nepal.