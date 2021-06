Sabina Ddumba i kreativ utveckling

”Let’s try something new for a change, clearly we’ve got stuck in our ways. We’ve been running on empty for days, but I don’t wanna say it’s too late”, sjunger hon I “Something new”, och jag tänker att detta är bara början. Nu när Ddumba hittat formerna för sitt artistskap är vägen kort till ett skräddarsytt innehåll.