Så firas nationaldagen i SVT

Foto: Nadja Hallström/SVT

Anne Lundberg och Tara Moshizi leder SVT:s nationaldagsfirande på Skansen i Stockholm lördagen den 6 juni. På grund av coronaepidemin kommer firandet att ske utan någon publik på plats, men det blir ändå traditionsenligt med flagghissning, högtidstal och fanöverlämning.

Högtidstalet hålls av statsminister Stefan Löfven (S). Kung Carl XVI Gustaf finns under firandet via länk från Stockholms slott. Bland artisterna som uppträder syns bland andra Sarah Dawn Finer, Mando Diao och Anis Don Demina. Barytonen Fredrik Zetterström och Arméns musikkår kommer att framföra de mer ceremoniella styckena under ledning av Andreas Hanson, skriver SVT i ett pressmeddelande.

P2:s digitala sommarkör framför "Uti vår hage", ett koncept som upprepas från Valborgsfirandet då P2 satte samman en kör av privatpersoner som skickade in sina stämmor via webbkamera hemifrån.

Nationaldagsfirandet sänds i SVT1 och på SVT Play från klockan 20.00.