Så blir sommarens "Allsång på Skansen"

Sanna Nielsen är tillbaka som programledare men publiken får sjunga med hemifrån när "Allsång på Skansen" återvänder i rutan.

Veckan efter midsommar är det premiär för ett något annorlunda "Allsång på Skansen". På grund av restriktionerna för att förhindra smittspridning kommer det att vara tomt nedanför Sollidenscenen.

Annars är allting sig likt. Sanna Nielsen gör sitt femte år som programledare och gästerna utgörs av en sedvanlig blandning av bekanta ansikten och debutanter i sammanhanget.

En som hör till den förstnämnda kategorin är Måns Zelmerlöw, som gästar säsongens andra program där han ska framföra nya singeln "On my way".

– Den tar avstamp i när jag är elva och har problem med kompisar och är lite utfryst. Sedan går det vidare till att jag är 13 och 15 och har tjejbekymmer, säger Zelmerlöw.

– Och sedan 21 och jag precis har slagit igenom och inte ska tro att jag bara kan slappna av, utan ska trampa vidare. Så det är lite visdomsord.

Måns Zelmerlöw var programledare för "Allsång på Skansen" 2011–2013 och säger att programmet har en speciell plats i hans hjärta.

TT: Skulle du vilja ta över som programledare igen?

– Kanske när jag blir äldre. Det hade varit kul att komma tillbaka någon gång.

Förutom Måns Zelmerlöw syns bland andra The Mamas, Mando Diao, Eva Dahlgren, Daniel Adams-Ray, Miss Li och Lena Philipsson på Sollidenscenen i sommar. Den sistnämnda står lite extra i fokus i år, då det är Lena Philipsson som tilldelats årets "Allsångsscenen är din"-program.