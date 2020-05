Ryan Gosling blir "Wolfman"

Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Filmbolaget Universal pictures fortsätter sin filmserie med klassiska monster. Härnäst blir det Ryan Goslings tur, i varulvsfilmen "Wolfman", skriver Variety.

Manus är skrivet av Lauren Schuker Blum och Rebecca Angelo ("Orange is the new black") efter en idé av Gosling själv. Någon regissör finns ännu inte.

Tidigare har Tom Cruise gjort ett försök med "The mummy" men mumieaction lockade varken kritiker eller publiken. Efter succén för "The invisible man" med Elisabeth Moss i år återupptas ändå satsningen på de ikoniska monstren, som också inkluderar Frankenstein, Dracula och Monstret i Svarta lagunen.