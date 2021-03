Ringo Starr är ett välmenande sällskap i Zoomsamhället

Förra året fick Ringo Starr ställa in sin 80-årsfest och göra jubileumskonserten virtuell. De här fem låtarna har Beatles-trummisen gjort med lite hjälp från sina vänner och flest hörs i ”Here’s to the night”, en blandning av country och pubskrål som längtar framåt mot när coronarestriktionerna försvinner, och där bland andra Paul McCartney, Dave Grohl, Lenny Kravitz, Sheryl Crow och Jenny Lewis assisterar. I ”Waiting for the tide to turn” blir det istället reggae och den dubiösa textraden ”Let’s make some reggae music, and it will be a better day”. Starr är ett välmenade sällskap i Zoomsamhället, men ingen kan bli överraskad av att Paul McCartneys “III” från December var betydligt bättre och mer genomtänkt än Ringo Starrs bagatell.