Rina Sawayama representerar framtidens pop

Först ut på hennes andra album är starka ”Minor feelings”, där orden ”all these minor feelings are majorly getting me down” får extra tyngd och utökad betydelse då hon är född i Japan men uppvuxen i Storbritannien. Att det personliga är politiskt vet förstås Sawayama, som har Oxfordexamen i statsvetenskap, och vars ifrågasättande tweet ledde till regeländring hos brittiska musikprisgalor som numera tillåter personer bosatta i landet men utan medborgarskap att nomineras.