Rekordpublik på Way Out West – trots regn

Under lördagen slog Way Out West publikrekord – möjligtvis tack vare dragplåstret Håkan Hellström.

Nöje • 13 augusti 2023 00:45

Regnet öste ner under Håkan Hellströms konsert på Way Out West. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Viagra Boys-sångaren Sebastian Murphy inledde spelningen med att slita av sig tröjan. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Boygenius, bestående av Julien Baker, Phoebe Bridgers och Lucy Dacus. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Den Stockholmsbaserade gruppen Viagra Boys och ordet "dekadent" är synonymer. Den känslan förstärktes när sångaren Sebastian Murphy inledde spelningen med att slita av sig tröjan, inför en bildskärm med texten "Anxiety".

Efter att ha spelat "Ain't no thief" från plattan "Cave world" agerade Murphy motsatsen till publikfriande genom att kalla Göteborg för "Sveriges näst sämsta stad" och invånarna för "näst sämst i Sverige".

Därefter blev det åka av i Viagra Boys låtkatalog, med hits som "Sports", "Punk rock loser", "Slow learner", "Worms" och "Return to monke".

Allting avslutades i en lång, intensiv, instrumentell fest med en liggspelande saxofonist och "crowd surfing" inför en jublande publik.

Drömskt och stillsamt

Supergruppen Boygenius, bestående av Julien Baker, Phoebe Bridgers och Lucy Dacus, bjöd festivalbesökarna på en spelning i drömsk anda. Trion släppte under året albumet "The record" och med sin stillsamma indierock och sitt minimalistiska mellansnack (i stil med "tack" och "Regnar det?") trollband gruppen publiken.

Lördagens stora dragplåster, Göteborgssonen Håkan Hellström, meddelade tidigt under konserten att Way Out West hade slagit publikrekord med 40 000 unika gäster under dagen. Publiken stod som packade sillar i regnet och fyllde upp hela området framför Flamingoscenen.

Under den två timmar och femton minuter långa konserten (inklusive ett fejkavslut följt av ett 45 minuter långt extranummer) levererade Hellström hits från hela sin karriär. "Gullbergs kaj", "Vän med en bil", "Ramlar", "2 steg från paradise", "En midsommarnattsdröm" och såklart "Känn ingen sorg för mig Göteborg".

Lucianoz gästade

Trots att himlen hade öppnat sig med en kraft som trängde genom regnjackor, var energinivån bland besökarna hög – från de allra längst fram till de som knappt kunde se scenen på andra sidan området.

När det var dags för "Jag vet vilken dy hon varit i" tog Håkan Hellström upp Lucianoz, som under året slagit igenom på Tiktok med dansbandscovers, och tillsammans sjöng de låten som en duett.

– Det här är min mest "streamade" artist i år, ropade Håkan Hellström från scenen.

Allra mest allsång och dans väckte dock "Det kommer aldrig va över för mig" från plattan med samma namn som släpptes 2013 och "Din tid kommer" från albumet "Du gamla du fria" från 2016.

Håkan Hellström avslutade konserten och årets Way Out West med "Valborg", och uppmanade sedan publiken att ta Nordhemsgatan på väg in mot festerna i stan, eftersom den "leder rakt in i himlen".