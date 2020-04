Laura Marling Album: Song for our daughter Bolag: Chrysails Records Indie

"Song for our daughter" är brittiska Laura Marlings sjunde album, jösses vad tiden har gått fort. Det känns som att det var igår som "Alas, I cannot swim" frälste brittisk indie, men det var nu 12 år sedan. På "Song for our daughter" sjunger Marling om en fiktiv dotter, som titeln intressant nog ger en ledtråd om. Liknelser finns hos 60-talets Joni Mitchell och erans protestvisor och monotona melankoli. "Song for our daughter” är i första hand en skör avbildning av löften eller löften till någon, med risken att inte kunna hålla dem. Marling kommer med rått allvar och besk eftersmak, vilket förstärks av 30-åringens gripande röst. Det är de små detaljerna bland det minimala som gör Marling storslagen.