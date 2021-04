Rak och intim debut från Girl in red

Norska Girl in reds fantastiska debutalbum visar tydligt att de stora musikproducenterna inte behövs för att göra riktigt bra pop.

Girl in red är aktuell med sitt debutalbum ”If I could make it go quiet”. Foto: Jonathan Kise

Pop Girl in red bt bt bt bt bt Album: If I could make it go quiet Skivbolag: Awal

Popmusiken håller på att förändras. De framtida topplisteettorna hittas hemma, där de skriver och producerar hitlåtar själva. Utan något stort skivbolags hjälp. Girl in red är något av en fanbärare för unga, självständiga artister som inte följer den gamla mallen. Hon skriver fantastisk musik hemma i sovrummet och äntligen är hennes första album här.

Bakom namnet står norska 22-åriga Marie Ulven. Hon har gjort musik som Girl in red sedan hon var 16 år och 2019 släppte hon sin första EP och blev direkt hyllad för sin öppenhet kring sexualitet och mentala hälsa.

Förutom att hon sjunger fantastiskt så är hennes musik skarp och toppentrevlig att lyssna på, dansa till och fundera på livet kring. De elva låtarna på “If I could make it go quiet” är varierande, men alla driver hela tiden framåt. Hon tar lyssnaren vidare genom en djungel av tankar där ingenting är för konstigt eller pinsamt för att säga rätt ut. Allt till musik med varma gitarrslingor och vass elektropop. Hon låter som Joan Jett, Tove Lo och Billie Eilish med ett täcke av 90-tals indie.

På tal om superstjärnan Billie Eilish så har ingen mindre än hennes bror Finneas, som ju också ligger bakom mycket av magin på Billies musik, varit med och producerat skivans inledande låt: “Serotonin”. Där målas det upp en brutal bild av Maries inre demoner som säger åt henne att hon inte duger och att hon borde skada sig själv. “Intrusive thoughts like cutting my hands off. Like jumping in front of a bus”, sjunger hon.

Musiken är intim, äkta och rak och så fortsätter det skivan igenom. Marie Ulven låter sina egna trasiga känslor och onda tankar bli till härliga popdängor och rockiga punkballader. Det finns också en svart humor i texterna. På “Did you come?” frågar hon argt sitt ex varför hon ersatt henne med en annan i sängen medan hon städar upp spillrorna från deras trasiga förhållande. På “Hornysicklovemess” beskriver hon frustrationen över att inte ha haft sex på tre månader.