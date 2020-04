Queen hyllar sjukvårdens hjältar

Foto: Chung Sung-Jun/AP/TT

Rockbandet Queens medlemmar har som så många andra suttit hemma i karantän. I stället för att sitta sysslolösa har Roger Taylor, Brian May och sångaren Adam Lambert spelat in en ny version av en av bandets största hittar, men med en något justerad titel och text.

"You are the champions", som låten heter, är en hyllning till sjukvårdsarbetare som världen över står i första ledet i kampen mot coronaviruset.

– Vi betonar oret "You" i "You are the champions", för det är vad de är, säger Taylor till Billboard.

Alla intäkter från singeln går till världshälsoorganisationen WHO, i syfte att den ska få fram fler respiratorer och skyddsdräkter till sjukvårdspersonalen.

– Vi försöker bara hjälpa till lite, säger Taylor, vars dotter är läkare.

Bandet har även släppt en video, där bilder på de tre medlemmarna spelandes den nya låten i sina egna hem varvas med bilder på sjukvårdspersonal i skyddsdräkter.