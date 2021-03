Poänglös röra från Nick Jonas

Visst, Nick Jonas kan sjunga och han visar upp en skicklig falsett och på inledande ”Don’t give up on us” funkar den fint med luftig synth. Men sen kommer hopplöst dåliga låtar som ”Death do us part”, som ska vara en kärleksförklaring till hans fru. Han jämför deras förhållande med att äta Pringleschips med kaviar. Jag fattar inte.