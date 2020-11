Petra Mede närvarar i varje ord sin självbiografi

”Skam och högmod i Sävedalen” går att sortera in i en kategori självbiografier med många amerikanska föregångare: Tina Feys ”Bossypants”, Mindy Kalings ”Is everyone hanging out without me?” och Sarah Silvermans ”The bedwetter” för att nämna några omåttligt populära exempel. Jag tror att jag läst dem allihop och i konkurrensen står sig ”Skam och högmod i Sävedalen” mer än väl. Det är dråpligt och lättläst och som sagt – väldigt Petra Medeskt. Tänk om man skulle få läsa mer där komedienn-rösten brister lite grann? Det vore spännande! Men det är inte min business. Kanske har jag bara gått på myten om den gråtande clownen lite för hårt.