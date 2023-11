Per Svensson skildrar nationalmålaren Zorn utifrån tiden då han verkade

Författare: Per Svensson

Biografin ”Zorn – en tid, ett liv” av Per Svensson är nominerad till Augustpriset 2023 i facklitterära klassen.

På många sätt söker Per Svensson hitta nya öppningar i Anders Zorns liv och produktion i sin bok ”Zorn – ett liv, en tid”. Han lyckas också befriande väl med att manövrera sig förbi de många grundmurade myterna och schablonerna kring Zorn.

Effektivt fångar han in Zorns självsäkra strävan efter att förena livet i Dalarna och på Dalarö med erövringen av världen och etableringen av en köpstark kundkrets på den internationella konstmarknaden. Detta ger också en talande bild av hur vår nationalmålare verkar i en tid där landsbygdskulturen håller på att försvinna och modernitetens rörliga och framtidsriktade samhällen växer fram. En tid där morakullornas kroppar betraktas i samma perspektiv som kubisternas collage och Marcel Duchamps ready mades. Där svenskheten och nationalismen har sin tydliga väg och de sociala och estetiska revolutionerna sin.

Zorns tid i Amerika, och alla uppdragen där under tre års tid, ägnar Per Svensson stor uppmärksamhet. Något som ger en hel del ny och intressant bakgrundsteckning. Inte helt oväntat är det just i skildringen av tidens strömvirvlar och samhällets utveckling som Svenssons bok imponerar som mest. Konsthistoriskt tar han inga större risker utan håller sig mest på den säkra sidan och citerar ymnigt ur Hans Henrik Brummers, Birgitta Sandströms och Sixten Strömholms olika böcker om konstnären och tiden. Egna analyser och personliga iakttagelser av verken hade jag gärna sett mycket mer av.