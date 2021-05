Pascals råaste album hittills

Fem år sedan sist men nu är Manuela De Gouveia, Mimmi Skog och Isak Sundström tillbaka med ”Fuck like a beast”. Trions råaste album hittills, med mullrande bas, distmattor och shoegazenerv. Dessutom, skriande gitarrslingor som stärker upp låtarnas ofta repetitiva, men skarpa melodier. Allt medan texterna går från nostalgiska tillbakablickar (”Fuck like a beast”) till frustration, ångest (”Stephen King”, ”Jag hatar allt”), och kärlek (”Do you love me”, ”Hellre ensam”).

Skivan spelades in snabbt, under två dagar, med målet att fånga in känslan av att spela live. Det märks, och klär in skivan i ett magnetiskt energifält och närvaro som är svår att slå sig fri från. En efterlängtad, högljudd återkomst.