Pandemin förde Mares samman

Foto: Pontus Lundahl/TT

Foto: Pontus Lundahl/TT

"En långsam sorgeprocess." Så beskriver Michael Dahnberg i Mares tiden efter den inställda sommarturnén.

Samtidigt blev den farliga virussmittan det som samlade bandet fysiskt för första gången på länge.

Att den framemotsedda sommarturnén skulle ställas in var långt ifrån en chock för medlemmarna i Mares. När smittan kom till Europa började de tänka på konsekvenserna för sommaren, och när sammankomster på fler än 500 personer förbjöds insåg de att det var kört.

Bland årets konserter skulle de bland annat återvända till Gröna Lund. För två år sedan slog de publikrekord på den lilla scenen, med mer än 5 000 personer i publiken. I år skulle de ha uppgraderat till den stora.

– Det fanns många gig vi såg fram emot. Att spela med sina bästa vänner och spela musik för dem som uppskattar det. Vi såg också fram emot bilresan från en spelning i Huskvarna till Way Out West i Göteborg för att hinna se The Strokes, säger Michael Dahnberg.

"Tack corona"

På midsommar släppte de singeln "Rosenkrans", som de beskriver som "en fusion av många olika projekt som har mynnat ut i ett". Under våren har de suttit på var sitt håll och skickat idéer till varandra över internet. Sångaren Fredrik Danfors var under den tiden bosatt i London, men i samband med spridningen av coronaviruset kom han tillbaka.

– För första gången på länge var vi alla samlade i studion och kunde sitta och jamma i Uppsala. Tack corona för det! säger Olof Wärend Rylander.

TT: Skulle man kunna säga att coronapandemin till och med har varit bra för ert sound?

– Nej, man kan inte säga att corona har varit bra för vårt sound! Corona har varit total skit, men det är kul att alla är samlade igen, säger Michael Dahnberg.

De inställda turnéerna har bland annat fått en negativ inverkan på medlemmarnas ekonomi.

– Vi blir lite "fuckade", man ska inte ljuga. Den största delen av vår inkomst kommer från livemusik, utan tvekan, säger Olof Wärend Rylander.

"Blir en del extrapass"

På Spotify tjänar de ett fåtal öre per låt, berättar de.

– Det blir en del extrapass på andra jobb i höst för att få det att gå runt, säger Michael Dahnberg, men framhåller att de inte tycker synd om sig själva.

TT: Hoppas ni att branschen förändras på något sätt efter coronaviruset?

– Det vore ganska trevligt om strömningssajterna började betala pengar till sina artister, säger Michael Dahnberg.

I stället för att spela runt om i landet kommer medlemmarna i sommar att sola, bada, chilla och sitta i studion. Framöver släpps mer musik, och en sak är säker: ordet "corona" kommer inte nämnas i en enda låtrad.

– Allt man gör blir inspirerat av den här tiden, men jag har svårt att se att vi skulle skriva en coronatematisk låt. Det känns väldigt billigt, säger Michael Dahnberg.

– Ordet corona kommer inte att dyka upp i en Mares-låt! fyller Olof Wärend Rylander i.

– Om det inte handlar om öl. Alkohollåtar har vi skrivit tidigare, fortsätter Michael Dahnberg.