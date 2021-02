Pale Waves erbjuder energi och empowerment

Who am I?

Titellåten ställer frågor om identitet och att vara sann mot sig själv, ”She’s my religion” är en udda kärlekslåt till flickvännen och ”I just needed you” blir konsumtionskritisk och dubbeltydig med raden ”I just needed you … to be happy”. Kontrasterna mellan poppiga och peppiga melodier och mörkare texter är en styrka, och Pale Waves erbjuder gott om energi och empowerment.