Pale Honey tar på sig en rockigare kostym

Pale Honey utforskar en ganska dyster ton på sitt nya album ”Some time, alone”. I ett pressutskick beskriver de känslan på skivan som ”håll käften och låt mig vara ifred”, och den beskrivningen stämmer ganska bra. Dock skulle jag vilja lägga till typ ”..för jag ska argdansa och peppa mig själv till att våga göra det jag egentligen vill”. På ett ungefär. Särskilt så i det inledande titelspåret med raden ”I won't sit still whilst time runs out, someday you will get it all. Until then I really want to get what I want. So won't you let me out of your heart”.