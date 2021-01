”Outside the wire” funkar bäst som bakgrundsljud när du gör något annat

Futuristisk actionfräsare som andas sent 90-tal. Mikael Håfströms ”Outside the wire” känns som “Mission Impossible”-filmernas fattiga kusin från landet.

Damson Idris spelar Thomas Harp, som genom en degradering får tjänstgöring hos den ökända officeren Leo ​(Anthony Mackie) i "Outside the wire".

Hollywoodexporten Mikael Håfströms futuristiska actionfräsare ”Outside the wire” utspelar sig förvisso år 2036, men hela inledningen känns som hämtad från sent 90-tal. Med sin stissiga klippning, yrselframkallande foto och daterade digitala efterbearbetningseffekter kastas vi rakt in i en våldsam konflikt mellan fanatiska rebeller och fredsbevarande amerikanska soldater, understödda av måttligt imponerande datoranimerade robotar.