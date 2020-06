Oscarsnominerad dokumentär visas gratis

Foto: Pressbild/TT

Filmfestivalen Cinemafrica visar dokumentären "I am not your negro" av Raoul Peck gratis på sin sajt i en månad framöver, i solidaritet med Black lives matter-rörelsen.

Filmen bygger på tankegods av författaren James Baldwin, på sin tid en välkänd svart intellektuell i USA. Han påbörjade 1979 ett projekt i syfte att berätta om USA:s historia genom sina tre mördade vänner – medborgarrättskämparna Medgar Evers, Martin Luther King och Malcolm X. Baldwin dog 1987 och hans manus blev aldrig färdigt men i "I am not your negro" har filmaren Raoul Peck skapat en egen version av de ursprungliga ambitionerna.

Filmen hade premiär 2016 med Samuel L Jackson som berättare. Den nominerades till en Oscar för bästa dokumentär.