Örebro länsteater blir Örebro teater

Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Örebro länsteater byter namn till Örebro Teater – och presenterar samtidigt repertoaren för säsongen 2020-2021 i ett pressmeddelande.

Under den kommande säsongen ska teatern sätta upp den nyskrivna moralfilosofiska thrillern "Ravinen", skriven och regisserad av Amir Nizar Zuabi, och "The last dream of William Shakespeare", med regi och koreografi av Nikita Milivojević och Amalia Bennett.

Teatern vill också återförenas med sin publik, oavsett om det sker i teaterns salong eller på en digital plattform, enligt Rikard Lekander, som är konstnärlig ledare på Örebro Teater.

"I arbetet med årets repertoar har jag berörts av den emotionella resa som vårens isolering tvingat oss alla att utstå. Sällan har väl vårt behov av att vilja mötas och utbyta känslor och tankar med varandra blivit så tydligt som när det under våren delvis togs ifrån oss", säger han i pressmeddelandet.

Under säsongen sätter Örebro teater även upp "Stackars Birger" av Martina Montelius, som beskrivs som en "spring-i-dörrarna-tragedi om övergreppens dominoeffekter".