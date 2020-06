Oprah gör två tv-kvällar om vägen framåt

Foto: Brad Barket/AP/TT

Tv-stjärnan Oprah Winfrey ska leda diskussioner med profilerade svarta debattörer, aktivister och konstnärer i satsningen "Where do we go from here", som ska sändas simultant på Oprah Winfrey Network och amerikanska Discoverys alla kanaler och plattformar, skriver Deadline.

Medverkande gäster blir bland andra regissören Ava DuVernay, politikern Stacey Abrams, professorn Jennifer Eberhardt och historikern Ibram Kendi och konversationerna ska handla om systematisk rasism och den nuvarande situationen i USA.

"OWN Spotlight: Where do we go from here" sänds den 9 och 10 juni och har en potential att nå över en miljard människor i över 200 länder.