One Direction bildades i det brittiska talangjaktsprogrammet "X-factor" 2010. Förutom Liam Payne bestod bandet av Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik och frontfiguren Harry Styles. Bandet, som sålt över 70 miljoner skivor, blev snabbt en av världens populäraste musikakter och toppade listorna med hits som "What makes you beautiful", "Drag me down" och "Story of my life".