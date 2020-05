Ny Wong Kar-Wai-film börjar spelas in i juli

Foto: Michael Dwyer/AP/TT

Inspelningen av regissören Wong Kar-Wais nya film "Blossoms" inleds i Kina i juli.

Wong har inte gjort en långfilm sedan "The grandmaster" hade premiär 2013, men tar sig nu an Jin Yuchengs roman med samma titel som den kommande filmen. Boken, utgiven 2012, är skriven på Shanghaidialekt och handlar om en ung man som söker status och kärlek under den ekonomiska boomen som inleddes i Kina på 1990-talet.

Utöver att göra film av Jin Yuchengs bok ska Wong Kar-Wai även producera en webbserie i 30 delar som bygger på romanen, skriver Variety.