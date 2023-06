Noomi Rapace gör brutal roll i nya "Django"

Kvinnodriven serie

Spelar i sci fi-serie

Fakta: Noomi Rapace

Ålder: 43.

Familj: Sonen Lev (med ex-maken Ola Rapace).

Bor: London.

Tidigare filmer, i urval: "Daisy Diamond", "Millennium"-trilogin, "Svinalängorna", "Sherlock Holmes: a game of shadows", "Prometheus", "The Drop", "Child 44", "Stockholm", "The secrets we keep".

Aktuell: Tv-serien "Django" (strömmas på SkyShowtime från 3 juli).