Morrissey underminerar musiken

Morrissey Genre: Pop/Rock Album: I'm not a dog in a chain Bolag: BMG/WMS

De senaste åren har Morrisseys uppkäftiga uttalanden gjort honom till ett ansikte utåt för det politiskt inkorrekta, och ibland rent rasistiska. En stor del av publiken har hittills visat tålamod, men frågan är hur länge till. För på ”I’m not a dog in a chain” blir Morrisseys trotsiga attityd tydligare än på länge.

“If you're gonna jump then jump, don't think about it/…/If you're gonna kill yourself, then to save face, just kill yourself” sjunger han i den inledande “Jim Jim falls”. Ett utmärkt exempel på tillfällen då det omogna tilltalet gör det omöjligt att ta till sig helheten. Därmed lägger Morrissey också krokben för sig själv, och för de av ljudbilderna som faktiskt känns spännande.