Mörkt och vuxet i nya "The last of us"

Ellies resa genom ett ödelagt USA fortsätter i "The last of us: Part II".

Det är en mörk och brutal berättelse, som även den här gången hyllas av kritikerna.

"The last of us" höjde ribban för vad ett spel kan innebära när det släpptes 2013 till Playstation 3. Utvecklarna Naughty Dog pressade konsolens kapacitet till bristningsgränsen, men framför allt var det berättandet som blev det främsta arvet.

Spelet följer Joel, en pappa som förlorat sin dotter i en apokalyps, som måste föra tonårsflickan Ellie genom USA, då hon kan innebära räddningen på den farsot som fått samhället att kollapsa, och förvandlar de smittade till zombieliknande varelser.

Spelet blev en succé, med 17 miljoner sålda exemplar och dessutom kritikerhyllad. Det blev en titel som det ofta refererats till under de följande åren.

Mörk resa

"The last of us: Part 2" utspelar sig fem år efter det förra spelet. Ellie, som är huvudpersonen den här gången, och Joel har bosatt sig i den skyddade staden Jackson i Wyoming. Men olika händelser gör att hon ger sig av på en mörk resa. Den tar henne bland annat till ett övergivet Seattle, med kollapsade skyskrapor, fordonsvrak och en växtlighet som tagit över. Föregångaren inspirerades av journalisten Alan Weismans bok "Vad händer med världen utan oss?". Världen som målas upp är ödesmättad och ödslig. Kvarlämnade brev, klotter på väggarna och halvt förmultnade lik ger ledtrådar om invånarnas öde.

Rått och brutalt

"The last of us: Part II" handlar fortfarande om en linjär historia längs en mestadels utmejslad väg, men på sina håll experimenterar Naughty Dog med mer öppna miljöer.

Berättelsen kretsar kring hämnd och vad den gör med människor. Animationer, skådespelare och dialog håller filmisk kvalitet, och även det spelmässiga – som bandesign och berättandet genom miljöerna – har utvecklats sedan sist. Naughty Dog tänjer återigen på gränserna för vad en Playstation kan prestera rent visuellt.

Spelmässigt känns mycket igen från den första titeln. Ellie smyger runt, letar föremål som hon kan tillverka vapen av och dödar fiender, som agerar mer intelligent. Det är rått och brutalt, med en ambition från spelskaparna att skapa obehagskänslor kring våldet. De mänskliga fienderna har exempelvis namn som ropas ut när deras kumpaner hittar deras kroppar, och hundar – som kan spåra Ellie – ylar hjärtskärande i dödsögonblicket.

Flera nya rollfigurer dyker upp, framför allt Ellies kärleksintresse Dina.

– (Ellie) är modig, ilsken och alltid passionerad. Dina tillåter oss att se henne bli sårbar, bli nervös. Jag tror att du vill se de motsatsförhållanden som kan existera i harmoni inom en och samma person, säger Halley Gross, en av manusförfattarna, till The Los Angeles Times.

Hyllas av hbtq-organisation

Spelet gör ingen stor poäng av att rör sig om en lesbisk relation, men när huvudpersonerna kysstes i en trailer på spelmässan E3 ledde det till stor uppmärksamhet och påhejningar från världens största hbtq-organisation, amerikanska Glaad:

– Jag tror att det blir ett stort genombrott att huvudpersonen är lesbisk, sade branschchefen Jeremy Blacklow i en intervju med TT förra året, och fortsatte:

– (Kyssen) var en av de största händelserna från E3 2018. Jag tror att den kommer att representera nästa steg. Jag har stort förtroende för att Naughty Dog gör det på rätt sätt.

Kritikerna har tagit emot spelet med öppna armar. Det har 95 av 100 på sajten Metacritic, som samlar sammanställer recensioner.

"The last of us: Part II" är ute nu till Playstation 4.

Fakta Fakta: Tillgängligt spel "The last of us: Part II" är gjort för att vara tillgängligt även för spelare med olika funktionsnedsättningar. Fler än 60 olika inställningar finns. Det går att förstora text och gränssnittssymboler, liksom att fiender och föremål i världen blir synligare för att hjälpa personer med sämre syn. Det finns också inställningar som ska förhindra åksjuka. Döva eller hörselnedsatta kan få hjälp av vibrationer och andra visuella indikationer på var fiender befinner sig. Det går också att göra det omöjligt att falla ned för dödliga stup och aktivera autosikte, för att hjälpa exempelvis rörelsenedsatta. Det går också att ställa in så att handkontrollen kan hållas upp och ned, om man föredrar det.