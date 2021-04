Monoton debut från Dry Cleaning

Deras grej är att sångerskan Florence Shaw pratsjunger sävligt till mörk, drömsk punk-pop. Ofta är sången beskrivande. I "Strong feeling” berättar hon om saker hon ser och tänker på. Gärna mat. "I’ve been thinking about eating that hot dog for hours,” berättar hon, men tillägger också "It’s useless to live”.