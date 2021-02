Mogwai släpper in ljuset

Album: As the love continues

“As the love continues” är Mogwais mest romantiska titel någonsin och deras, enligt dem själva, mest positiva album. En motsats till den rådande epidemin som tvingade dem till zoomkontakt med producenten Dave Fridmann i USA. Skivan är definitivt deras mest poporienterade, utan att för den delen låta som Glasgow-vännerna Belle & Sebastian. Solsken eller ej, deras storslagna och vackra crescendo-postrock låter tack och lov fortfarande som en wall of sound-krock. Bäst är “Fuck-off money”, där det låter som att gruppen destillerar sitt filmiska anslag med Daft Punk och Sigur Rós där outrot når himmelska höjder. “As the love continues” må vara rakare än vanligt, men med tillräckligt mycket mörker för att håren ska resa sig.